Як пише Politeka.net, Євген Кот – відомий український танцюрист та хореограф, який переміг на шоу "Танці зі зірками" з Ксенією Мішиною. А після цього знаменитість став суддею "Україна має талант" разом із Ксенією Мішиною та Сергієм Притулою. Зірка має дружину Наталію Татаринцеву, яка є чотириразовою переможницею танців. Не забуває Євген та про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим.

А цього разу зірка вирішила відповісти на запитання фанатів разом із дружиною.

"Питання до Котиків. Виберемо найцікавіші", - написав Євген у сторіс.

"Бюст Наталі, чия ідея, яка мотивація, чи задоволений Кот?", - запитав фанат.

"Чия ідея? Не твоя?", - Запитала у відповідь Наталя і чоловік показав на неї пальцем.

"Мені нормально все було. Це Наталії ідея", - сказала Євген у відповідь дружині.

"Це моя ідея, але він допоміг мені знайти найкращого лікаря", - сказала Наталя у відповідь.

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