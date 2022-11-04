Сейчас у семьи танцора Евгения Кота нет детей, но у них изменились приоритеты после вторжения россии в Украину.

Хореограф Евгений Кот, который является судьей шоу "Україна має талант" признался, что вместе с супругой Натальей Татаринцевой они поднимали вопрос об усыновлении ребенка. Это произошло еще в начале полномасштабной войны в Украине. Об этом танцор рассказал в интервью для Rostyslove Production.

"Были такие ситуации, когда мы даже звонили по телефону туда, где говорили, что есть дети. Мы не боимся, но пока мы хотим сами это сделать, забеременеть и родить ребенка. Пока пытаемся сами, но если не получится, то усыновление это у нас, как один из вариантов", – поделился Евгений Кот.

Кроме того, хореограф прокомментировал слова других знаменитостей, пообещавших взять под опеку ребенка, потерявшего родителей во время войны.

"Очень много людей об этом говорят, но главное, чтобы из этого не делали просто хайп. Не использовали это, как возможность снова появиться в медиапространстве", — прокомментировал Кот.

Сейчас у семьи танцора нет детей, но у них изменились приоритеты. Нет походов в рестораны, шопинга. Влюбленные мечтают стать родителями, больше времени проводят дома, помогают ВСУ. Война показала, что в жизни самое главное – семья.

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