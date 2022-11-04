Хореограф Евгений Кот, который является судьей шоу "Україна має талант" признался, что вместе с супругой Натальей Татаринцевой они поднимали вопрос об усыновлении ребенка. Это произошло еще в начале полномасштабной войны в Украине. Об этом танцор рассказал в интервью для Rostyslove Production.
"Были такие ситуации, когда мы даже звонили по телефону туда, где говорили, что есть дети. Мы не боимся, но пока мы хотим сами это сделать, забеременеть и родить ребенка. Пока пытаемся сами, но если не получится, то усыновление это у нас, как один из вариантов", – поделился Евгений Кот.
Кроме того, хореограф прокомментировал слова других знаменитостей, пообещавших взять под опеку ребенка, потерявшего родителей во время войны.
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"Очень много людей об этом говорят, но главное, чтобы из этого не делали просто хайп. Не использовали это, как возможность снова появиться в медиапространстве", — прокомментировал Кот.
Сейчас у семьи танцора нет детей, но у них изменились приоритеты. Нет походов в рестораны, шопинга. Влюбленные мечтают стать родителями, больше времени проводят дома, помогают ВСУ. Война показала, что в жизни самое главное – семья.
Напомним, что Евгений Кот топлес впечатлил подкачанным телом.
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