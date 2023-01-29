Як пише Politeka.net , Катя Репяхова - відома українська блогерка, яка вийшла заміж за співака Віктора Павлика, який старший за неї на 28 років. Це не завадило парі, і Катя народила вже сина від артистка, якого назвали Михайлом. Якщо для Репяхової це була перша дитина, то для Віктора вже 4-а. Не забуває Катя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

"Можливо є питання", - зазначила Репяхова.

"Які слова каже Мишко? Бо нашому 1,8, каже кілька слів. Хвилююся", - написала фатака.

"Миша теж каже пару слів. Раніше говорив мама, баба, дай. Зараз перестав. Читала в однієї лікарки-педіатра, що у 18 місяців дитина повинна говорити від 30 слів. Але як є. Думаю, все буде добре", - написала Катя. .

"Кате, Мишко у вас добре розуміє звернене мовлення?", - Запитав фанат.





"Я сподіваюся, що добре розуміє. Але слухається далеко не завжди. Якщо йому сказати щось принеси чи не роби, він послухається у 40% випадків", - написала Катя у відповідь .

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