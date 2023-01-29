Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова рассказала, с какой проблемой столкнулась у почти двухлетнего сына Михаила.

Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - известная украинская блогерка, которая вышла замуж за певца Виктора Павлика, который старше нее на 28 лет. Это не помешало паре и Катя родила уже сына от артистка, которого назвали Михаилом. Если для Репяховой это был первый ребенок, то для Виктора уже 4-м. Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Возможно, есть вопросы", - отметила Репяхова.

"Какие слова говорит Миша? Ибо нашему 1,8, говорит пару слов. Волнуюсь", - написала фатака.

"Миша тоже говорит пару слов. Раньше говорил мама, баба, дай. Сейчас перестал. Читала у одной врачихи-педиатра, что в 18 месяцев ребенок должен говорить от 30 слов. Но как есть. Думаю, все будет хорошо", - написала Катя.

"Катя, Миша у вас хорошо понимает обращенную речь?", - спросил фанат.





"Я надеюсь, что хорошо понимает. Но слушается далеко не всегда. Если ему сказать что-то принеси или не делай, он послушается в 40% случаев", - написала Катя в ответ.

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