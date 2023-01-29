Як пише Politeka.net, Іванна Онуфрійчук – відома українська телеведуча, яка замінила Тіну Кароль у ролі ведучої шоу "Танці зі зірками". Зірка одружена з бізнесменом Алмазом, який не дуже любить публічність. Не забуває Онуфрійчук про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу зірка розповіла про свої побутові проблеми.
"Говорила мама колись, не купуй квартиру так високо, бо раптом чогось, не буде ні світла, не води. Від завтра фотосесія зранку, а де мити голову... Хоч бери і до сусідів просись", - поділилася Іванна. Сторис.
Після цього Онуфрійчук розповіла, що їй дозволила помитися сусідка.
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"Порятунок, сусідка запросила помитися", - написала зірка на другому сторісі.
"Які ж наші люди неймовірні. Стояло мені було мені написати в групу нашого ЖК, що у нас немає води, як одразу сусідка відгукнулася і запросила до себе помити волосся", - поділилася Іванна і показала вже помите волосся.
А раніше Іванна показала, як проводила час у рідному домі.
"Жодних дзвінків і телефону. Тільки насолоджуюся повітрям рідного дому. Ці моменти безцінні", - написала Онуфрійчук під відео, де показала свою прогулянку.
Нагадаємо, Онуфрійчук із "Танців з зірками" повернулася зі Швейцарії до рідного села.
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