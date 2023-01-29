Как пишет Politeka.net, Иванна Онуфрийчук - известная украинская телеведущая, которая заменила Тину Кароль в роли ведущей шоу "Танці з зірками". Звезда замужем за бизнесменом Алмазом, который не очень любит публичность. Не забывает Онуфрийчук и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз звезда рассказала о своих бытовых проблемах.

"Говорила мама когда-то, не покупай квартиру так высоко, ибо вдруг чего, не будет ни света, не воды. От завтра фотосессия с утра, а где мыть голову... Хоть бери и к соседям просись", - поделилась Иванна в сторис.

После этого Онуфрийчук рассказала, что ей позволила помыться у себя соседка.

"Спасение, соседка пригласила помыться", - написала звезда на втором сторис.

"Какие же наши люди невероятные. Стояло мне было мне написать в группу нашего ЖК, что у нас нет воды, как сразу соседка откликнулась и пригласила к себе помыть волосы", - поделилась Иванна и показала уже помытые волосы.

А до этого Иванна показала, как проводила время в родном доме.

"Никаких звонков и телефона. Только наслаждаюсь воздухом родного дома. Эти моменты бесценны", - написала Онуфрийчук под видео, где показала свою прогулку.

Напомним, Онуфрийчук из "Танців з зірками" вернулась из Швейцарии в родное село

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