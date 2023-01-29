Как пишет Politeka.net, Иванна Онуфрийчук - известная украинская телеведущая, которая заменила Тину Кароль в роли ведущей шоу "Танці з зірками". Звезда замужем за бизнесменом Алмазом, который не очень любит публичность. Не забывает Онуфрийчук и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз звезда рассказала о своих бытовых проблемах.
"Говорила мама когда-то, не покупай квартиру так высоко, ибо вдруг чего, не будет ни света, не воды. От завтра фотосессия с утра, а где мыть голову... Хоть бери и к соседям просись", - поделилась Иванна в сторис.
После этого Онуфрийчук рассказала, что ей позволила помыться у себя соседка.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Будет всего три часа с понедельника: ситуация с электричеством значительно ухудшилась в одной из областей
Фура столкнулась с пассажирским автобусом на трассе Киев - Харьков: первые данные о погибших
Юлия Тимошенко после элитного отпуска в Дубае стала героиней мэмов: яркие фото
Тысячи украинок попали под запрет на выезд за границу: обнародован список профессий
"Спасение, соседка пригласила помыться", - написала звезда на втором сторис.
"Какие же наши люди невероятные. Стояло мне было мне написать в группу нашего ЖК, что у нас нет воды, как сразу соседка откликнулась и пригласила к себе помыть волосы", - поделилась Иванна и показала уже помытые волосы.
А до этого Иванна показала, как проводила время в родном доме.
"Никаких звонков и телефона. Только наслаждаюсь воздухом родного дома. Эти моменты бесценны", - написала Онуфрийчук под видео, где показала свою прогулку.
Напомним, Онуфрийчук из "Танців з зірками" вернулась из Швейцарии в родное село
А еще Politeka писала, что Онуфрийчук из "Танців з зірками" сделала свой вклад в "леопардовый" челлендж
Также Politeka сообщала, что Иванна Онуфрийчук из "Танці з зірками" показала украинцам, чему радуется заграницей