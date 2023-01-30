Як пише Politeka.net, Злата Огневич – відома українська співачка. Зірка була учасницею Євробачення, де посіла третє місце, а потім перемогла на проекті шоу "Маска". Також артистку запрошували на проект "Холостячка". На шоу Злата обрала переможцем бізнесмена Андрія Задворного, але він покинув її одразу після проекту. Співачка зізнавалася, що після цього їй була потрібна допомога спеціалістів, щоб розібратися у собі.

Не забуває Злата і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка вирішила відповісти на запитання фанатів.

"Хотіли б у майбутньому усиновити дитину? (крім своїх дітей?)", - запитав фанат.

"Це рішення загальне, його ухвалюють двоє в парі. З мого боку - так, я вже замислювалася над цим питанням", - написала Злата у відповідь.

"Як викинути із серця чоловіка, якщо люблю, а він кинув без пояснень", - запитала ще одна фанатка.

"Твоє буде твоїм. Чоловік пішов без пояснень: уяви, що ти з ним будувала довге життя разом, а він пішов. Тому краще хай зараз. прожити цю ситуацію і відпусти потім, дай собі час. Ти любиш біль, а не його. Справжня любов про інше: там багато радості та взаємності", - написала Злата.

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