Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица. Звезда была участницей Евровидения, где заняла третье место, а после этого победила на проекте шоу "Маска". Также артистку приглашали на проект "Холостячка". На шоу Злата выбрала победителем бизнесмена Андрея Задворного, но он бросил ее сразу же после проекта. Певица признавалась, что после этого ей была нужна помощь специалистов, чтобы разобраться в себе.

Не забывает Злата и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда решила ответить на вопросы фанатов.

"Хотели бы в будущем усыновить ребенка? (кроме своих детей?)", - спросил фанат.

"Это решение общее, его принимают двое в паре. С моей стороны - да, я уже задумывалась над этим вопросом", - написала Злата в ответ.

"Как выбросить из сердца мужчину, если люблю, а он бросил без объяснений", - спросила еще одна фанатка.

"Твое будет твоим. Мужчина ушел без объяснений: представь, что ты с ним строила долгую жизнь вместе, а он ушел.. Потому, лучше пусть сейчас. Говори о душевной боли с подругой, близким человеком, не держи внутри себя. Дай себе время прожить эту ситуацию и отпусти потом, дай себе время. Ты любишь боль, а не его. Настоящая любовь о другом: там много радости и взаимности", - написала Злата.

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