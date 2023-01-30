Танцюрист, який після початку повномасштабного вторгнення рф сміливо став на захист батьківщини, вперше з середини жовтня зробив публікацію на своїй сторінці в Instagram.
"Тільки хотів сповістити вас, що зі мною все добре! І нагадати, що люблю вас безмежно!!! Тримаймось і віримо в ЗСУ!!! ✊ Обійняв!!", — написав Дмитро Дікусар під світлиною, на якій показався у військовій формі.
На публікацію в коментарях та просто лайками відреагувало багато знаменитостей, серед яких Леся Нікітюк, Ілона Гвоздьова, Володимир Завадюк, Юрій Горбунов, Олена Кравець, Катя Осадча, Ольга Сумська, Марічка Падалко та багато інших.
Українці в коментарях підтримали Дмитра Дікусара та захоплюються його мужністю:
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"Дякуємо! Тримайтеся, хлопці!!! Діма, раді тебе бачити і будемо щасливі, коли зможемо обійняти!!!";
"З нетерпінням чекаємо на твоє повернення на паркет 🙏";
"Не Яма... Ти найкращий! Хай збереже тебе боже!!!";
"Скільки всього ці очі бачили, скільки всього можуть розповісти без слів... Бережіть себе";
"Дякую за захист.💙💛 Ви приклад всьому шоубізу, справжній чоловік, козак, захисник, не то що крисня, яка втікла з України. Ми гордимося Вами.❤️ Божої Вам опіки".
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