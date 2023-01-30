Відомий хореограф і зірка шоу «Танці з зірками» Дмитро Дікусар, який у лавах ЗСУ захищає Україну від окупантів, вперше за тривалий час вийшов на зв'язок.

Танцюрист, який після початку повномасштабного вторгнення рф сміливо став на захист батьківщини, вперше з середини жовтня зробив публікацію на своїй сторінці в Instagram.

"Тільки хотів сповістити вас, що зі мною все добре! І нагадати, що люблю вас безмежно!!! Тримаймось і віримо в ЗСУ!!! ✊ Обійняв!!", — написав Дмитро Дікусар під світлиною, на якій показався у військовій формі.

На публікацію в коментарях та просто лайками відреагувало багато знаменитостей, серед яких Леся Нікітюк, Ілона Гвоздьова, Володимир Завадюк, Юрій Горбунов, Олена Кравець, Катя Осадча, Ольга Сумська, Марічка Падалко та багато інших.

Українці в коментарях підтримали Дмитра Дікусара та захоплюються його мужністю:

"Дякуємо! Тримайтеся, хлопці!!! Діма, раді тебе бачити і будемо щасливі, коли зможемо обійняти!!!";

"З нетерпінням чекаємо на твоє повернення на паркет 🙏";

"Не Яма... Ти найкращий! Хай збереже тебе боже!!!";

"Скільки всього ці очі бачили, скільки всього можуть розповісти без слів... Бережіть себе";

"Дякую за захист.💙💛 Ви приклад всьому шоубізу, справжній чоловік, козак, захисник, не то що крисня, яка втікла з України. Ми гордимося Вами.❤️ Божої Вам опіки".

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