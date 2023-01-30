Украинский танцор и хореограф, звезда шоу «Танцы со звездами» Дмитрий Дикусар впервые за долгое время вышел на связь.

На короткое обращение Дикусара с фронта отреагировали как обычные украинцы, так и звездные коллеги.

«Только хотел известить вас, что со мной все хорошо! И напомнить, что люблю вас безгранично!!! Держимся и верим в ВСУ!!! Обнял!!», - написал Дикусар на своей странице в Instagram, появившись на фото в военной форме, бронежилете, шлеме.

Илона Гвоздева призналась, что гордится им и пожелала беречь себя.

«Любим тебя!», - отреагировала на сообщение Дикусара звезда «Дизель шоу» Виктора Булитко.

Леся Никитюк послала танцору и уже бойцу ВСУ Дикусару эмодзи в виде сердца.

«Береги себя, друг! Благодарю тебя за все, что ты делаешь», - обратился к Дикусару Максим Чмерковский.

Также украинцы просят Бога и ангелов-хранителей беречь жизнь Дмитрия Дикусара и его побратимов, и признаются, что ждут его возвращения на паркет:

«Не Яма… Ты самый лучший! Пусть сохранит тебя боже!», «С нетерпением ждем твоего возвращения на паркет»,

«Каждый раз думала, почему Яма в жюри "Танцев со звездами"? Теперь тем более. Всегда Вам было там место! Берегите себя!».

Напомним, Влад Яма уехал из Украины, но, как уверяет его подруга, ему очень нелегко.

Также сообщалось, что решение известного ведущего усыновить ребенка всколыхнуло украинцев.

Кроме того, Politeka.net писала, что известный радиоведущий жестко поставил Потапа на место.