Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар, яка працювала в Парижі. Також зірка судить проект "Майстер Шеф" разом із Володимиром Ярославським та Ектором Хіменес-Браво. А після початку повномасштабного вторгнення зірка зайнялася організацією благодійної вечері, де збирає гроші для України.

Не забуває Мартиновська і про Інстаграм, де цього разу поділилася думками про переїзд.

"Ніхто нічого не знає. Тому як відчуваєте, як вважаєте за необхідне, так і робіть. Неправильної відповіді чи рішення немає", - написала Ольга у сторіс.

"Так, учора в сторіс я питала, чи знає хто, що робити... Насправді досі не визначилася, чи їхати... Одна справа коли ти сам. Інша річ, коли ти сам і з маленькою дитиною, з яким хочеш і бути поруч, і щоб вона вчилася, і щоб вона насолоджувалась, раділа, а не турбувалася, бігала по укриттях... Коротше, складна ситуація... Хтось радить: "та чого ви там боїтеся, залишайтеся". то каже: "краще їдьте". Не те, не інше, нелегко і багато хто мені писав, що: "Оля, поділіться результатами". Повідомлень було насправді багато, але, звичайно, ніхто нічого чітко не знає. Жодної конкретної інформації , ні, що буде точно наступ або його не буде. Все потрібно вирішувати індивідуально", - розповіла Оля.

Нагадаємо, Мартинівська з "Майстер Шеф" дала рецепт оригінальної страви з овочів та риби .

А ще Politeka писала, що Мартиновська із "Майстер Шеф" відверто розповіла про проблеми в особистому житті

Також Politeka повідомляла, що Мартиновська з "Майстер Шеф" похвалилася українською гордістю в особливий день .



