Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая работала в Париже. Также звезда судит проект "Мастер Шеф" вместе с Владимиром Ярославским и Эктором Хименес-Браво. А после начала полномасштабного вторжения звезда занялась организацией благотворительных ужинов, где собирает деньги для Украины.

Не забывает Мартыновская и об Инстаграм, где в этот раз поделилась мыслями о переезде.

"Никто ничего не знает. Потому, как чувствуете, как считаете за необходимое, так и делайте. Неправильного ответа или решения нет", - написала Ольга в сторис.

"Так, вчера в сторис я спрашивала, знает ли кто, что делать... На самом деле по сей день не определилась, уезжать ли... Одно дело когда ты сам. Другое дело, когда ты сам и с маленьким ребенком, с которым хочешь и быть рядом, и чтобы она училась, и чтобы она наслаждалась, радовалась, а не тревожилась, бегала по укрытиям. Короче, сложная ситуация... Кто-то советует: "да чего вы там боитесь, оставайтесь". Кто-то говорит: "лучше уезжайте". Не то, не другое, нелегко и много кто мне писал, что: "Оля, поделитесь результатами". Сообщений было на самом деле много, но, конечно, никто ничего четко не знает. Никакой конкретной информации, нет что будет точно наступление или его не будет. Все нужно решать индивидуально", - рассказала Оля.

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