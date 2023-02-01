Як пише Politeka.net, Камалія - ​​відома вітчизняна артистка, яку прозвали найбагатшою співачкою України, оскільки вийшла заміж за пакистанського мільярдера Мохаммада Захурам. А після початку повномасштабного вторгнення виконавиця зайнялася благодійністю, допомагаючи українським біженцям. Також зірка зізналася, що завдяки її чоловікові Пакистан передав Україні кілька винищувачів. Не забуває Камалія і про Інстаграм, де розповіла про свою нову перемогу, поділившись кадрами.

"1 260 000 грн.! Саме таку суму зібрали під час аукціону Charity 100 особи на антидроновий комплекс «Простір»! Я вдячна організаторам, колегам-артистам, усім глядачам! Ви – неймовірні! Разом до Перемоги!", - написала Камалія у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Молодець! Дякую за допомогу...";

"Яка ви розумниця";

"Найкраща з великим серцем";

"Хіба можна перемогти такий народ! Незламні! Непереборні! Дякую!";

"Камалія, я не була вашою шанувальницею, вибачте за правду, зараз я захоплююся вами, дякую вам, ви справді патріот України. Ми переможемо!".

"Скажіть будь ласка, ви говорили про літаки для України, чи насправді вони куплені, чи просто був піар, даруйте, питають люди".

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