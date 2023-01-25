Артистка Камалия, которая стала самой богатой певицей Украины, показала, как выглядели дочери-близняшки после рождения.

Как пишет Politeka.net, Камалия - известная украинская артистка, которую прозвали самой богатой певице Украины, так как она вышла замуж за пакистанского миллиардера Мохаммада Захура. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после 24 февраля певица занялась благотворительностью, поддерживая украинских беженцев. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где в этот раз поделилась фотографией, где дочери Арабелла и Мирабелла были совсем малышками.

"Присоединяемся к флешмобу "свободу леопардам. А фото архивное, почти 8 лет", - написала Камалия.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Да. Очень нужны! Спасибо вам";

"дорогая Камалия ,вы и вся ваша семья ,очень приятные и замечательные люди, сколько вы уже сделали и делаете для нашей родной Украины";

"Всего вам хорошего! Вы очень хорошая семья";

"Красивая, хорошая семья, приятно всегда на них смотреть и заряжаться добром";



"Какие же красивые. Пупсики".

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