Как пишет Politeka.net, Камалия - известная отечественная артистка, которую прозвали самой богатой певицей Украины, так как вышла замуж за пакистанского миллиардера Мохаммада Захурам. А после начала полномасштабного вторжения исполнительница занялась благотворительностью, помогая украинским беженцам. Также звезда призналась, что благодаря ее мужу Пакистан передал Украине несколько истребителей. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где в этот рассказала о своей новой победе, поделившись кадрами.

"1 260 000 грн.! Именно такую сумму собрали во время аукциона Charity 100лица на антидроновый комплекс «Пространство»! Я благодарна организаторам, коллегам-артистам, всем зрителям! Вы – невероятные! Итого к Победе!", - написала Камалия в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Молодец! Спасибо за помощь...";

"Какая вы умница";

"Самая лучшая с большим сердцем";

"Разве можно победить такой народ! Несокрушимые! Непреодолимые! Спасибо!";

"Камалия, я не была вашей поклонницей, извините за правду, сейчас я восхищаюсь вами, спасибо вам, вы действительно патриот Украины. Мы победим!".

"Скажите пожалуйста, вы говорили о самолетах для Украины, на самом ли деле они куплены, или просто был пиар, извините, спрашивают люди".

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