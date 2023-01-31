Популярні артисти зібралися разом, щоб відзняти випуски для майбутнього популярного шоу.

Як пише Politeka.net , Павло Зібров разом із Лесею Нікітюк, Ольгою Сумською, Віктором Павликом та іншими артистами з'явився на новому шоу, яке презентує зовсім скоро один із українських телеканалів. За лаштунками артисти встигли зробити пам'ятні фото та запам'ятатися фанатам та образами також.

«Уже скоро на Новому каналі вийде програма, в якій об'єднали артистів, блогерів, волонтерів, військових та багатьох відомих людей різних професій, щоб поставити запитання!

Був дуже радий бачити колег, нашого часу кожна зустріч дуже цінно!» – поділився Зібров.

Поруч із колегами Віктор Павлик помітив, що йому стало ніяково жартома:

«Блин, який я маленький серед вас 😍».

Користувачі мережі підтримують:

«І Віктор Павлик разом із дивовижними Артистами)); 😍які гарні!; Неймовірні 🔥 особливо Ви❤️; І як завжди Павло Зібров у центрі подій; Хороші 🤝».

Також молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова встигла поскандалити з його екс-дружиною, навіть влаштувала судові розгляди із нею. Встигла стати популярним блогером і тепер активно хвалиться життям у мережі.

«З роками розумієш, що немає нічого важливішого у цьому житті, ніж сім'я. Я вас люблю, моя сім'я .... 🫶🏻 »- Написала Репяхова.

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