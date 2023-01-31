Как пишет Politeka.net, Павло Зибров вместе с Лесей Никитюк, Ольгой Сумской, Виктором Павликом и другими артистами появился на новом шоу, которое презентует совсем скоро один из украинских телеканалов. За кулисами артисты успели сделать памятные фото и запомниться фанатам и образами также.

«Уже скоро на Новом канале выйдет программа в которой объединили артистов, блоггеров, волонтеров, военных и многих известных людей разных профессий, чтобы задать вопрос!

Был очень рад видеть коллег, в наше время каждая встреча очень ценно!» - поделился Зибров.

Рядом с коллегами Виктор Павлик заметил, что ему стало неловко в шутку:

«Блин, який я маленький среди вас 😍».

Пользователи сети поддерживают:

«И Виктор Павлик вместе с удивительными Артистами)); 😍какие красивые!; Невероятные 🔥 особенно Вы❤️; И как всегда Павел Зибров в центре событий; Хорошие🤝».

Также молодая жена Виктора Павлика Катерина Репяхова успела поскандалить с его экс-женой, даже устроила судебные разбирательства с ней. Успела стать популярным блогером и теперь активно хвастается жизнью в сети.

«С годами понимаешь, что нет ничего важнее в этой жизни, чем семья. Я вас люблю, моя семья….🫶🏻» - написала Репяхова.

Напомним, молодая жена Павлика рассказала о трагедии, где прошло ее детство и юность

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