Как пишет Politeka.net, Павло Зибров вместе с Лесей Никитюк, Ольгой Сумской, Виктором Павликом и другими артистами появился на новом шоу, которое презентует совсем скоро один из украинских телеканалов. За кулисами артисты успели сделать памятные фото и запомниться фанатам и образами также.
«Уже скоро на Новом канале выйдет программа в которой объединили артистов, блоггеров, волонтеров, военных и многих известных людей разных профессий, чтобы задать вопрос!
Был очень рад видеть коллег, в наше время каждая встреча очень ценно!» - поделился Зибров.
Рядом с коллегами Виктор Павлик заметил, что ему стало неловко в шутку:
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«Блин, який я маленький среди вас 😍».
Пользователи сети поддерживают:
«И Виктор Павлик вместе с удивительными Артистами)); 😍какие красивые!; Невероятные 🔥 особенно Вы❤️; И как всегда Павел Зибров в центре событий; Хорошие🤝».
Также молодая жена Виктора Павлика Катерина Репяхова успела поскандалить с его экс-женой, даже устроила судебные разбирательства с ней. Успела стать популярным блогером и теперь активно хвастается жизнью в сети.
«С годами понимаешь, что нет ничего важнее в этой жизни, чем семья. Я вас люблю, моя семья….🫶🏻» - написала Репяхова.
Напомним, молодая жена Павлика рассказала о трагедии, где прошло ее детство и юность
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