У бік головного героя 12-го сезону шоу "Холостяк" Алекса Топольського знову летять камінці критики. Цього разу про негідну поведінку бізнесмена висловилася Аліна Єршова.

У новому інтерв'ю вона розповіла, що Алекс Топольський на шоу прислухався не до свого серця, а до підказок авторів. Дівчина аргументувала свою заяву, згадавши один випадок, який трапився з нею під час зйомок.

Так, у 8-му випуску "Холостяка" вона зрозуміла, що більше не хоче брати участь у шоу. Своє рішення вона повідомила головному герою, на що той відповів згодою та відпустив учасницю додому.

Вже після цього, дорогою до готелю, Аліна Єршова мала розмову з редакторами, під час якої сказала, що якби Алекс Топольський справді був її чоловіком, то так просто не відпустив би.

Ці слова дівчата редактори схоже сприйняли як бажання повернутися назад. Тому машина з учасницею розгорнулася та змінила маршрут у напрямку вже добре знайомої локації. Згодом з’ясувалося, що Єршова знову прибула на церемонію троянд.

"Виходить Алекс до дверей, стоять оператори. І виглядає так, ніби він мене повертає. Але я була настільки роздратована, що з мене робили дуру, і сказала тоді, що нікуди з машини не вийду. Я їду додому", - прокоментувала цю ситуацію. дівчина.

Після цього Єршова дійшла висновку, що Алекс Топольський керувався більше вказівками редакторів, аніж власними відчуттями.

Більше того, Аліна зізналася, що розчарувалася у Топольському. Вона пояснила, що на побаченнях бачила не успішного бізнесмена та впевненого у собі чоловіка, а "хлопчика, який хотів жіночої уваги".

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

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