Якщо ви щоранку замислюєтеся над тим, що можна швидко та смачно приготувати на сніданок, крім звичайної яєчні, таку ситуацію може врятувати французький омлет. Від класичного він відрізняється тим, що його в процесі виготовлення закручують у формі рулету.
Цей класичний рецепт французького омлету за 5 хвилин пропонує відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко.
Можна подавати омлет з різними овочами, посипати улюбленими спеціями або загортати начинку. Надзвичайно смачним виходить французький омлет із сиром або салатом. Французи готують цю страву без молока. У них страва виходить ніжним, пишним омлетом, який тане у роті.
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- 3 яйця
- 20 г вершкового масла
- мікс салатів (опціонально)
- сіль та перець за смаком
Приготування:
1.В глибоку миску розбийте 3 яйця і збийте вилкою, поки|доки| суміш не стане однорідною.
2.На сковороді з антипригарним покриттям розтопіть 20 г вершкового масла.
3. Вилийте яєчну суміш на сковороду з розтопленим маслом і зачекайте близько 5 секунд, щоб яйця трохи підсмажилися. Вогонь при цьому має бути трохи меншим за середній.
4. Злегка струсіть сковороду вперед-назад і за допомогою вилки обережно підгортайте яйця до центру, щоб вони швидше загуснули. Омлет має бути підсмаженим знизу і залишатися трохи рідкісним зверху.
5. За допомогою вилки або просто струшуючи сковороду, перемістіть омлет до протилежного від себе борта і вимкніть вогонь. Допомагаючи собі лопаткою та вилкою, загорніть омлет у рулет.
6.Посоліть і поперчіть до смаку. Подавайте омлет з міксом салатів або будь-якої іншої зеленої та овочів.
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