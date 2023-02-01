Можна подавати омлет з різними овочами, посипати улюбленими спеціями або загортати начинку. Надзвичайно смачним виходить французький омлет із сиром або салатом.

Якщо ви щоранку замислюєтеся над тим, що можна швидко та смачно приготувати на сніданок, крім звичайної яєчні, таку ситуацію може врятувати французький омлет. Від класичного він відрізняється тим, що його в процесі виготовлення закручують у формі рулету.

Цей класичний рецепт французького омлету за 5 хвилин пропонує відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко.

Можна подавати омлет з різними овочами, посипати улюбленими спеціями або загортати начинку. Надзвичайно смачним виходить французький омлет із сиром або салатом. Французи готують цю страву без молока. У них страва виходить ніжним, пишним омлетом, який тане у роті.



Інгрідієнти:

3 яйця

20 г вершкового масла

мікс салатів (опціонально)

сіль та перець за смаком

Приготування:

1.В глибоку миску розбийте 3 яйця і збийте вилкою, поки|доки| суміш не стане однорідною.

2.На сковороді з антипригарним покриттям розтопіть 20 г вершкового масла.

3. Вилийте яєчну суміш на сковороду з розтопленим маслом і зачекайте близько 5 секунд, щоб яйця трохи підсмажилися. Вогонь при цьому має бути трохи меншим за середній.

4. Злегка струсіть сковороду вперед-назад і за допомогою вилки обережно підгортайте яйця до центру, щоб вони швидше загуснули. Омлет має бути підсмаженим знизу і залишатися трохи рідкісним зверху.

5. За допомогою вилки або просто струшуючи сковороду, перемістіть омлет до протилежного від себе борта і вимкніть вогонь. Допомагаючи собі лопаткою та вилкою, загорніть омлет у рулет.

6.Посоліть і поперчіть до смаку. Подавайте омлет з міксом салатів або будь-якої іншої зеленої та овочів.

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