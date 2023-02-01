Можно подавать омлет с разными овощами, посыпать любимыми специями или заворачивать в него начинку. Необычайно вкусным получается французский омлет с сыром или салатом.

Если вы каждое утро задумываетесь над тем, что можно быстро и вкусно приготовить на завтрак, кроме обычной яичницы, такую ситуацию может спасти французский омлет. От классического он отличается тем, что его в процессе приготовления закручивают в форме рулета.

Этот классический рецепт французкого омлета за 5 минут предлагает известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко.

Можно подавать омлет с разными овощами, посыпать любимыми специями или заворачивать в него начинку. Необычайно вкусным получается французский омлет с сыром или салатом. Французы готовят это блюдо без молока. У них блюдо получается нежным, пышным омлетом, который тает во рту.



Ингредиенты:

3 яйца

20 г сливочного масла

микс салатов (опционально)

соль и перец по вкусу

Приготовление:

1.В глубокую миску разбейте 3 яйца и взбейте вилкой, пока смесь не станет однородной.

2.На сковороде с антипригарным покрытием растопите 20 г сливочного масла.

3. Вылейте яичную смесь на сковороду с растопленным маслом и подождите около 5 секунд, чтобы яйца немного поджарились. Огонь при этом должен быть чуть меньше среднего.

4. Слегка встряхните сковороду вперед-назад и с помощью вилки осторожно окучайте яйца к центру, чтобы они быстрее загустели. Омлет должен быть поджаренным снизу и оставаться немного редким сверху.

5. С помощью вилки или просто встряхивая сковороду, сместите омлет к противоположному от себя бортику и выключите огонь. Помогая себе лопаткой и вилкой, заверните омлет в рулет.

6.Посолите и поперчите по вкусу. Подавайте омлет с миксом салатов или любой другой зеленой и овощами.

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