Український співак, ведучий та комік Володимир Дантес до початку повномасштабної війни співав російською, тому у своєму арсеналі має чимало російськомовних композицій.
Кілька годин він вирішив відповісти на запитання своїх передплатників в Інстаграм-Сториз та пояснив, чому все ще не переклав свої пісні українською мовою.
На відміну від Володимира Дантеса , перекладом своєї творчості взялися багато українських зірок. Щодо Володимира, то в нього теж є подібне бажання, але на його думку цього замало.
Так, Володимир Дантес відповів, що хоче це зробити, однак у нього виникають складнощі з перекладом, а він хоче, щоб пісні були милозвучними.
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Тому виконавець поцікавився, чи є серед передплатників ті, хто може йому допомогти.
"От ніяк не можу зробити це так, щоб було красиво. У мене поки що куцо виходить, може хтось допоможе? - додав музикант.
Крім того, Володимир Дантес зізнався, з якою українською аристкою хоче заспівати пісню у дуеті. Так, знаменитість не проти записати спільну композицію зі співачкою Христиною Соловій.
Нагадаємо, Дантес похвалився ідилією з коханою Кацуріною та її маленьким синочком.
Як повідомляла Politeka, Дантес посміявся з Могилевської в київському метро.
Також Politeka писала, Дантес не зміг проігнорувати "зашквар" Ілона Маска і прийняв важливе рішення.