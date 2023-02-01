На відміну від артиста Володимира Дантеса, перекладом своєї творчості взялися багато українських зірок.

Український співак, ведучий та комік Володимир Дантес до початку повномасштабної війни співав російською, тому у своєму арсеналі має чимало російськомовних композицій.

Кілька годин він вирішив відповісти на запитання своїх передплатників в Інстаграм-Сториз та пояснив, чому все ще не переклав свої пісні українською мовою.

На відміну від Володимира Дантеса , перекладом своєї творчості взялися багато українських зірок. Щодо Володимира, то в нього теж є подібне бажання, але на його думку цього замало.

Так, Володимир Дантес відповів, що хоче це зробити, однак у нього виникають складнощі з перекладом, а він хоче, щоб пісні були милозвучними.

Тому виконавець поцікавився, чи є серед передплатників ті, хто може йому допомогти.

"От ніяк не можу зробити це так, щоб було красиво. У мене поки що куцо виходить, може хтось допоможе? - додав музикант.

Крім того, Володимир Дантес зізнався, з якою українською аристкою хоче заспівати пісню у дуеті. Так, знаменитість не проти записати спільну композицію зі співачкою Христиною Соловій.

Нагадаємо, Дантес похвалився ідилією з коханою Кацуріною та її маленьким синочком.

Як повідомляла Politeka, Дантес посміявся з Могилевської в київському метро.

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