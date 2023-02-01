Украинский певец, ведущий и комик Владимир Дантес до начала полномасштабной войны пел на русском, поэтому в своем арсенале имеет немало русскоязычных композиций.
Несколько часов он решил ответить на вопросы своих подписчиков в Инстаграм-Сториз и объяснил, почему все еще не перевел свои песни на украинский язык.
В отличие от Владимира Дантеса, переводом своего творчеством занялись многие украинские звезды. Что касается Владимира, то у него тоже есть подобное желание, но по его мнению этого мало.
Так, Владимир Дантес ответил, что хочет это сделать, однако у него возникают сложности с переводом, а он хочет, чтобы песни были благозвучными.
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Потому исполнитель поинтересовался, есть ли среди подписчиков те, кто могут ему с этим помочь.
"Вот никак не могу сделать это так, чтобы было красиво. У меня пока куцо выходит, может кто поможет? — добавил музыкант.
Кроме того, Владимир Дантес признался, с какой украинской аристкой хочет спеть песню в дуэте. Так, знаменитость не против записать совместную композицию с певицей Кристиной Соловий.
Напомним, Дантес похвастался идиллией с любимой Кацуриной и ее маленьким сынишкой.
Как сообщала Politeka, Дантес посмеялся над Могилевской в киевском метро.
Также Politeka писала, Дантес не смог проигнорировать "зашквар" Илона Маска и принял важное решение.