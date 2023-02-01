Фанати Олега Винника, який поїхав з України і не виходять на зв’язок сумують за своїм кумиром і продовжують фантазувати стосовно його любвоних пригод, пише Politeka.net.
Так, днями в Мережі з’явилося відео, на якому Олег Винник тане в обіймах Насті Каменських. Артисти танцюють, дивляться один одному в очі і загалом виглядають щасливою парою.
Додамо, що деякі з цих кадрів було відзнято на шоу «Маска», де Олег Винник і Каменських були детективами. Артисти постійно кокетували один з одним, підігріваючи чутки про таємний роман.
Як відомо, Олег Винник нібито одружений на своїй бек-вокалістці Таюне. Після повномасштабного вторгнення Винник поїхав з України, але допомогає ЗСУ.
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«Шедеврально», «Не дарма їх шиперять», «Клас», «нехай пробачить мене Тая, але це шикарно – що шип, що ролик», «Це прекрасно», - оцінили шанувальники романтичний ролик про Винника і Каменських.
Нагадаємо, відома теле- і радіоведуча Міла Єрємєєва днями розповіла, що Олег Винник зник з медіапростору через проблеми зі здоров’ям.
«Я знаю, що з ним відбувається зараз… Там справа не в якихось патріотичних історіях, ні. Олег — він український артист, він підтримує Україну. Але поки у нього перерва, пов'язана абсолютно зі здоров'ям і всім іншим», — сказала Єрємєєва.
Також повідомлялось, що Полякова знайшла заміну Олегу Виннику.
А "таємна" дружина Олега Винника нещодавно приймала поздоровлення.