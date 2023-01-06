Днями бек-вокалістка та дружина Винника Таюне відзначила день народження.

Четвертого січня співачці виповнилося 49 років.

У зв'язку з цією подією шанувальники Олега Винника буквально засипали Таюне привітаннями і присвятили їй святкове відео: «З Днем народження!», «Вау!», «Прекрасно», «Дорога, улюблена, незамінна наша Квіточка Таюне! Прийміть найщиріші побажання! Міцного Вам здоров'я, особистого щастя, невичерпної енергії та сил у всіх справах. Нехай у Вашому домі завжди панують мир та злагода, у серці – доброта, а у справах – мудрість та виваженість. Нехай доля і надалі буде прихильна до вас, даруючи радість життя, невірну удачу, вірних та надійних друзів!», «Щиро вітаю!».

Зазначимо, що офіційно артист жодного разу не підтвердив, що справді одружений з Таюне, проте ЗМІ не лише дізналися, як звуть їхнього сина, а й подробиці весілля, яке відбулося багато років тому.

Так, односельці Винника з радістю розповідали журналістам, як на свято було запрошено близько двохсот людей. За їхніми словами, пара познайомилася під час навчання у Канівському училищі культури. Вчителька Винника зізналася, що розписувалися молодята у сільському клубі: «Ми були у клубі... розписували їх там. Потім пішли до пам'ятника Леніна, поклали квіти.

Нагадаємо, що зараз Олег Винник живе у Німеччині та допомагає ЗСУ.

Також повідомлялося, що Оля Полякова переробила пісню, яку співала з Винником і тепер виступає із грузинським співаком.

Українці вже могли бачити їх разом на сцені грузинських «Танців із зірками».