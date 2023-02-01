Фанаты уехавшего из Украины Олега Винника, который не выходят на связь, скучают по своему кумиру и продолжают фантазировать по поводу его любовных приключений, пишет Politeka.net.

На днях в Сети появилось видео, на котором Олег Винник тает в объятиях Насти Каменских. Артисты танцуют, смотрят друг другу в глаза и вообще выглядят счастливой парой.

Добавим, что некоторые из этих кадров были сняты на шоу «Маска», где Олег Винник и Каменских были детективами. Артисты постоянно кокетничали друг с другом, подогревая слухи о тайном романе.

Как известно, Олег Винник якобы женат на своей бэк-вокалистке Таюне. После полномасштабного вторжения Винник уехал из Украины, но помогает ВСУ.

"Шедеврально", "Не зря их шиперят", "Класс", "Да простит меня Тая, но это шикарно - что шип, что ролик", "Это прекрасно", - оценили поклонники романтический ролик о Виннике и Каменских.

Напомним, известная теле- и радиоведущая Мила Еремеева на днях рассказала, что Олег Винник исчез из медиапространства из-за проблем со здоровьем.

«Я знаю, что с ним происходит сейчас… Там дело не в каких-то патриотических историях, нет. Олег – он украинский артист, он поддерживает Украину. Но пока у него перерыв, связанный абсолютно со здоровьем и всем остальным», - сказала Еремеева.

Также сообщалось, что Полякова нашла замену Олегу Виннику.

А "тайная" жена Олега Винника недавно принимала поздравления.