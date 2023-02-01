Українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" жила разом із Микитою Добриніним, вийшла за нього заміж і народила дитину. Нещодавно пара заявила про можливе розлучення, причому Квіткова поспішила дати інтерв'ю і заговорила про все першою.
«Дуже часто в директі бачу повідомлення, які стосуються моїх тренувань, а саме: звідки я маю натхнення йти в зал. Моя відповідь завжди та сама – мотивація і бажання.
Я знайшла свій «рецепт» і саме тому ходжу до зали із задоволенням. Знайдіть свою мотивацію, в чомусь або в комусь, і ви навіть не зрозумієте, звідки братимуться сили, щоб вставати з ліжка і йти займатись» - заявила Квіткова.
У мережі почали обговорювати зовнішній вигляд дівчини:
Вручення повістки мало не закінчилося трагедією на Рівненщині: "Схопив косу та..."
"У наш час…": Зібров "занюхався" з Лесею Нікітюк у всіх на очах, фото
На Дніпропетровщині шукають свідків нещасного випадку: зловмисник втік з місця
"Ще жити і жити": українці оплакують 24-річного Данила, який пожертвував собою заради інших
Рятувала інших дітей, поки її син був під завалами: історія родини з Дніпра, яка втратила будинок
Ви класні, але зараз під час війни ви показуєте, що у вас все добре; Даша, мені здається, зараз фігура крутіша навіть, ніж до вагітності? 😍
Це депресія, сто відсотків! Здоров'я потім не повернути на жаль; Перестаньте так худнути... вам не підходить, одні кістки; Чому ви у зимових штанях на Мальдівах».
Раніше на своїй сторінці Даша, яка зараз відпочиває на Мальдівах, опублікувала незвичайне відео, в якому ніби співає та перекладає пісню The Script – Hall of Fame.
Нагадаємо, "Вони не знають, хто ми": Христина Соловій розповіла, чому українців неможливо перемогти.
Як повідомляла Politeka, "Ніжки трохи здивувалися": дружина Бабкіна показала, як уперше поставила на ковзани маленького сина.
Також Politeka писала, що "Починаємо готуватися": Лобода у жовтій панамці показала закулісся свого життя, фото.