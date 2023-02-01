Відома блогерка Даша Квіткова продовжує говорити про те, як вона схудла та набула бажаної форми.

Українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" жила разом із Микитою Добриніним, вийшла за нього заміж і народила дитину. Нещодавно пара заявила про можливе розлучення, причому Квіткова поспішила дати інтерв'ю і заговорила про все першою.

«Дуже часто в директі бачу повідомлення, які стосуються моїх тренувань, а саме: звідки я маю натхнення йти в зал. Моя відповідь завжди та сама – мотивація і бажання.

Я знайшла свій «рецепт» і саме тому ходжу до зали із задоволенням. Знайдіть свою мотивацію, в чомусь або в комусь, і ви навіть не зрозумієте, звідки братимуться сили, щоб вставати з ліжка і йти займатись» - заявила Квіткова.

У мережі почали обговорювати зовнішній вигляд дівчини:

Ви класні, але зараз під час війни ви показуєте, що у вас все добре; Даша, мені здається, зараз фігура крутіша навіть, ніж до вагітності? 😍

Це депресія, сто відсотків! Здоров'я потім не повернути на жаль; Перестаньте так худнути... вам не підходить, одні кістки; Чому ви у зимових штанях на Мальдівах».

Раніше на своїй сторінці Даша, яка зараз відпочиває на Мальдівах, опублікувала незвичайне відео, в якому ніби співає та перекладає пісню The Script – Hall of Fame.

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