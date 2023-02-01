Як пише Politeka.net , Ганна Різатдінова – відома українська художня гімнастка, яка була учасницею Олімпійських ігор. А кілька років тому зірка вирішила піти на проект "Танці зі зірками", де її підтримував суддя Влад Яма, але перемогти на проекті гімнастці не вдалося. Не забуває Ганна та про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Різатдінова похвалилася фігурою у вузькому боді.

"Ви повинні зробити у своєму житті щось благородне, а не боягузливе, якщо хочете жити у світі із самим собою", - написала Ганна.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"це правда ... приємно що у вас слова не розходяться зі справою ... хоча в наш час це досить складно";

"Ось так виглядає Богиня";

"Ти виглядаєш як найкрасивіший вірш про кохання, колись написане!"

А до цього Ганна розповіла, як у спорті бореться із окупантами:

"Вже майже рік наш спортивний фронт голосно говорить про кількість убитих спортсменів та знищену інфраструктуру через Російську агресію, але, незважаючи ні на що, Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах хоче "вивчити можливість" повернення атлетів з Росії та Білорусі до міжнародного спорту навіть незважаючи на те, що це може спричинити бойкот змагань з боку України".

Нагадаємо, Різатдінова різко висловилася про російських спортсменів на Олімпійських іграх .

А ще Politeka повідомляла, що фаворитка Ями Різатдінова згадала "Танці зі зірками" та розповіла, що хотіла б змінити

Також Politeka писала, що Різадінова дала чотири прості поради, як схуднути після свят