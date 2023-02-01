Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова - известная украинская художественная гимнастка, которая была участницей Олимпийских игр. А несколько лет назад звезда решила пойти на проект "Танці з зірками", где ее поддерживал судья Влад Яма, но победить на проекте гимнастке не удалось. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Ризатдинова похвасталась фигурой в узком боди.

"Вы должны сделать в своей жизни что-то благородное, а не трусливое, если хотите жить в мире с самим собой", - написала Анна.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"это правда...приятно что у вас слова не расходятся с делом..хотя в наше время это довольно сложно";

"Вот так выглядит Богиня";

"Ты выглядишь как самое красивое стихотворение о любви, когда-либо написанное!"

А до этого Анна рассказала, как в спорте борется с оккупантами:

"Уже почти год наш спортивный фронт громко говорит о количестве убитых спортсменов и уничтоженной инфраструктуры из-за Российской агрессии, но, несмотря ни на что, Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах хочет "изучить возможность" возвращения атлетов из России и Беларуси в международный спорт даже несмотря на то, что это может быть причиной бойкота соревнований со стороны Украины".

Напомним, Ризатдинова резко высказалась о российских спортсменах на Олимпийских играх

А еще Politeka сообщала, что фаворитка Ямы Ризатдинова вспомнила "Танці з зірками" и рассказала, что хотела бы изменить

Также Politeka писала, что Ризадинова дала четыре простых совета, как похудеть после праздников