Відома блогерка Анна Богдан, яка була переможницею проекту "Холостяк" і будувала стосунки з головним героєм Михайлом Заливаком, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу модель виклала у сторіс кадри, на яких показала, як готувалася до зйомки та продемонструвала ідеальний макіяж.

Так, на одній із фотографій Анна знята в кріслі біля дзеркала, де над нею копошаться майстри – візажист і перукар, створюючи яскравий образ. Як виявилось, дівчину готували до зйомки.

Судячи з наступних кадрів, макіяж у Ані вийшов дуже гарним і дуже сподобався їй. Вона демонструвала на камеру своє обличчя з ідеальним мейком та укладанням.

Ще одну сторіс Богдан зробила вже після зйомки та написала: "Коли подобається макіяж, не хочеться його змивати".

Зазначимо, раніше Анна опублікувала кілька кадрів із ресторану, куди прийшла в елегантному образі. Перед камерою вона позувала у короткій чорній сукні цікавого фасону, яка підкреслила довгі стрункі ноги та тонку талію. При цьому не всі шанувальники оцінили цей образ блогерки, деяким вона здалася сильно схудла і навіть постаріла, про що користувачі написали в коментарях до фото.

Нагадаємо, Дружина ведучого "Холостяка" Решетника вразила фатальним образом в червоному: "Дуже підходить".

Як повідомляла Politeka, "Неодмінно спробуйте!": Ярославський із "Мастер Шеф" дав рецепт смачного та наваристого бограча.

Також Politeka писала, що Дочка Полякової похвалилася розкішними видами ВНЗ у Лондоні, де навчається: "Піднімається настрій".