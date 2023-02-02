Марина Голд зізналася, що їй було все одно на стан Алекса, адже вона може закохатися в чоловіка, навіть якщо в нього немає грошей.

Учасниця 12 сезону шоу "Холостяк" , яка залишила проект за крок до фіналу, Марина Голд розповіла про головного героя Олекса Топольського. Дівчина викрила Топольського та зазначила, що він не має ні бізнесу, ні грошей. В інтерв'ю Вікторії Сіроклін Марина зізналася – ще під час зйомок у неї закрадалися думки, що до мільйонера йому далеко.

Марина Голд зізналася, що їй було все одно на стан Алекса, адже вона може закохатися в чоловіка, навіть якщо в нього немає грошей. Однак її бентежило інше – їй здавалося, що він не до кінця щирий.

"Я така людина, що реально можу закохатися. Навіть якщо бачу, що в нього грошей немає, що він не дуже розумний, я можу закрити на все це очі. У мене були сумніви щодо його заробітків та бізнесу, але я розуміла, що якщо немає – нічого страшного, разом заробимо”, – заявила дівчина.

Окрім того, дівчина розповіла, що після закінчення проекту Алекс Топольський зв'язався майже з усіма дівчатами, окрім неї. За її словами, її це образило, але згодом вона відійшла і їй стало все одно на "холостяка".

"Мені взагалі його поведінка на проекті не сподобалася. Я переконалася, що це людина, яку взагалі не знаю. Аналізуючи те, як вона поводилася з іншими, я можу сказати, що в житті не могла бути з такою людиною. Закоханість на проекті будувалася тільки на тому, що я дуже мрійлива, наївна", - додала Марина Голд.



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