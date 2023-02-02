Участница 12 сезона шоу "Холостяк", которая покинула проект за шаг до финала, Марина Голд рассказала о главном герое Алексе Топольском. Девушка разоблачила Топольского и отметила, что у него нет ни бизнеса, ни денег. В интервью Виктории Сироклин, Марина призналась – еще во время съемок у нее закрадывались мысли, что до миллионера ему далеко.
Марина Голд призналась, что ей было все равно на состояние Алекса, ведь она может влюбиться в мужчину, даже если у него нет денег. Однако ее смущало другое - ей казалось, что он не до конца искренний.
"Я такой человек, что реально могу влюбиться. Даже если вижу, что у него денег нет, что он не очень умен, я могу закрыть на все это глаза. У меня были сомнения по поводу его заработков и бизнеса, но я понимала, что если нет – ничего страшного, вместе заработаем", – заявила девушка.
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Кроме того, девушка рассказала, что после окончания проекта Алекс Топольский связался почти со всеми девушками, кроме нее. По ее словам, ее это обидело, но спустя какое-то время она отошла и ей стало все равно на "холостяка".
"Мне вообще его поведение на проекте не понравилось. Я убедилась, что это человек, которого вообще не знаю. Анализируя то, как он обращался с другими, я могу сказать, что в жизни не могла быть с таким человеком. Влюбленность на проекте строилась только на том, что я очень мечтательна, наивна", - добавила Марина Голд.
Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.
Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.
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