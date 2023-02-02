2 лютого - річниця загибелі лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка. Минуло вже 8 років з того страшного дня.

На своїй сторінці в Instagram Руслана Лижичко вшанувала пам'ять загиблого колеги по сцені, показавши архівні кадри, на яких вони разом із Кузьмою виступали на концерті під час проведення в Україні Євро-2012.

"Рідний братику! Як же тебе не вистачає… твого голосу… твого слова… твоєї усмішки… твого погляду… 💔 Ти назавжди у моєму серці… ти ще відкриєш очі", — написала артистка під світлинами.

Українці в коментарях такождобрим словом згадують Кузьму:

"Всій країні не вистачає, вічна пам'ять 😢";

"Пам'ятаємо і співаємо!!!❤️😢".

Рано-вранці 2 лютого 2015 року Андрій Кузьменко розбився в аварії біля села Лозуватка на Дніпропетровщині. Музикант повертався з концерту в Кривому Розі, коли його позашляховик Toyota Sequoia, рухаючись слизькою від дощу дорогою, вилетів на зустрічну смугу й зіткнувся з молоковозом "ГАЗ 53".

46-річний Кузьма загинув на місці від отриманих травм. В ДТП також постраждали та були госпіталізовані дві жінки – пасажирка молоковозу та адміністраторка Скрябіна. Розмови, що автокатастрофа була не випадковою, продовжуються й досі.

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