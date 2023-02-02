Потап на зйомках документального фільму розповів цікавий факт про Настю Каменських, з якою знайомий із 2006 року.

Як повідомляє Politeka.net, Потап, Надя Дорофєєва, Позитив та інші українські зірки взяли участь у зйомках документального фільму M1 Stories 2.0 про 20-річну роботу телеканалу М1.

Кадрами інтерв'ю для цього проекту, знятого до 24 лютого 2022 року, Потап поділився у своєму Інстаграмі.

Зокрема Потап розповів, чого не варто чекати від Насті Каменських.

«Настя ніколи не запізниться. Ніколи! Скільки разів вона залишалася без мене у кадрі», - розповів Потап, згадуючи їхню з Настей роботу в Guten Morgen на М1.

Нагадаємо, тоді Потап та Настя ще не були чоловіком та дружиною і навіть не перебували в романтичних стосунках.

Зараз навколо Потапа та Насті Каменських продовжують цирклювати чутки про їхній розрив. При цьому артисти не підтверджують ці припущення, але й не спростовують їх.

Однак подружжя більше не з'являється разом ані на публіці, ані в соцмережах. Так, днями Потап у повсякденному одязі продемонстрував, що він позбавився щетини та бороди.

Настя ж повідомила, у яких містах та коли відбудуться її концерти у рамках туру «Я – Україна».

Також повідомлялося, що стали відомі подробиці та обставини конфлікту між потапом та відомим радіоведучим.

Раніше Потапа їдко підкололи після його заборони у Росії.

Крім того, Politeka.net писала, що Потап показав останнє відео, яке зняв відомий режисер, який загинув під Бахмутом.