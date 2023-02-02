Как сообщает Politeka.net, Потап, Надя Дорофеева, Позитив и другие украинские звезды приняли участие в съемках документального фильма M1 Stories 2.0 о 20-летней работе телеканала М1.
Кадрами интервью для этого проекта, снятого еще до 24 февраля 2022 года, Потап поделился в своем Инстаграме.
В частности, Потап рассказал, чего не стоит ждать от Насти Каменских.
«Настя никогда не опаздает. Никогда! Сколько раз она оставалась без меня в кадре», - рассказал Потап, вспоминая их с Настей работу в Guten Morgen на М1.
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Напомним, тогда Потап и Настя еще не были мужем и женой и даже не состояли в романтических отношениях.
Сейчас вокруг Потапа и Насти Каменских упорно цирклируют слухи об их разрыве. При этом артисты не подтверждают эти догадки, но и не опровергают их.
Однако супруги больше не появляются вместе ни на публике, ни в соцсетях. Так, на днях Потап в повседневной одежде продемонстрировал, что он избавился от щетины и бороды.
Настя же сообщила, в каких городах и когда состоятся ее концерты в рамках тура «Я – Украина».
Также сообщалось, что стали известны подробности и обстоятельства конфликта между потапом и известным радиоведущим.
Ранее Потапа едко подкололи после его запрета в России.
Кроме того, Politeka.net писала, что Потап показал последнее видео, которое снял известный режиссер, погибший под Бахмутом.