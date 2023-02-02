На своїй сторінці в Instagram зірка розповіла, що насправді чекає на організаторів п'яних вечірок у Києві, які принижували непритомних дівчат.

"Обережно, ФЕЙКИ!! Всім, хто зараз буде робити перепости покидьків, що влаштували насильство і їх постів про ніби то свободу і плани про наступні вечірки!! Двоє під вартою в СІЗО (фігуранти), решта під контролем. Знаю не тільки зі слів. Це фейки і бажання зберегти «лице». Світить їм по 7 років!!! Ну а всім, хто дивиться і вважає їх не винними, відпишіться одразу, коментарі залишати не варто, блокую одразу", — наголосила Катя Осадча.

У коментарях на публікацію відреагувала акторка Наталка Денисенко: "Всі цивілізовані українці чекають на іх жорстке покарання!!! Бо такого не має бути у нашій вільній, процвітаючій краіні!!!".

Заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко повідомила, що організаторам вечірок у столиці, які принижували та кривдили дівчат, загрожує до 7 років позбавлення волі.

Напередодні слідчі поліції Київської області разом з оперативниками та прокурорами провели обшуки за місцем мешкання фігурантів у Києві та Івано-Франківській області.

Наразі двох організаторів затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших потерпілих.

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