Кума Дзідзьо Оля Цибульська розповіла, що їй вдалося зробити, поділившись із українцями у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Оля Цибульська – відома українська співачка, яка стала популярною завдяки "Фабриці зірок", на якій їй вдалося перемогти у 2007 році. Також зірка є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми, з яким разом хрестила дитину подруги колективу.

Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Цибульська розповіла, що сталося.

"Я вірю, що класні події приходять у життя через натхнення. Здається, написала пісню. Так скучила за цим станом", - написала Цибульська у сторіс.

А до цього Оля розповіла про місця та людей, які ніколи не відпускають.

"Є місця та люди, які ніколи не відпускають, нікуди не зникають із твого життя. Сьогодні я це відчула дуже тонко", - написала Цибульська у сторіс.

А до цього Оля поділилася своїм емоційним станом, поділившись новим відео у своєму блозі.

"Як ти?

Я качаю на емоційних гойдалках.

Обіймаюся з тими, кого люблю та тримаюся на вірі у ЗСУ та почутті гумору", - написала Оля під відео, яке опублікувала окремим постом.

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