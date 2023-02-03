Як пише Politeka.net, Оля Цибульська – відома українська співачка, яка стала популярною завдяки "Фабриці зірок", на якій їй вдалося перемогти у 2007 році. Також зірка є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми, з яким разом хрестила дитину подруги колективу.
Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Цибульська розповіла, що сталося.
"Я вірю, що класні події приходять у життя через натхнення. Здається, написала пісню. Так скучила за цим станом", - написала Цибульська у сторіс.
А до цього Оля розповіла про місця та людей, які ніколи не відпускають.
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"Є місця та люди, які ніколи не відпускають, нікуди не зникають із твого життя. Сьогодні я це відчула дуже тонко", - написала Цибульська у сторіс.
А до цього Оля поділилася своїм емоційним станом, поділившись новим відео у своєму блозі.
"Як ти?
Я качаю на емоційних гойдалках.
Обіймаюся з тими, кого люблю та тримаюся на вірі у ЗСУ та почутті гумору", - написала Оля під відео, яке опублікувала окремим постом.
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