Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая стала популярной благодаря "Фабрике звезд", на которой ей удалось победить в 2007 году. Также звезда является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы, с которым вместе крестила ребенка подруги коллектива.
Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Цибульская рассказала, что произошло.
"Я верю, что классные события приходят в жизнь через вдохновение. Кажется, написала песню. Так соскучилась за этим состоянием", - написала Цибульская в сторис.
А до этого Оля рассказала о местах и людях, которые никогда не отпускают.
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"Есть места и люди, которые никогда не отпускают, никуда не исчезают с твоей жизни. Сегодня я это почувствовала очень тонко", - написала Цибульская в сторис.
А до этого Оля поделилась своим эмоциональным состоянием, поделившись новым видео в своем блоге.
"Как ты?
Я качаю на эмоциональных качелях.
Обнимаюсь с теми, кого люблю и держусь на вере в ВСУ и чувстве юмора", - написала Оля под видео, которое опубликовала отдельным постом.
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