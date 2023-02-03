Кума Дзидзьо Оля Цибульская рассказала, что ей удалось сделать, поделившись с украинцами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая стала популярной благодаря "Фабрике звезд", на которой ей удалось победить в 2007 году. Также звезда является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы, с которым вместе крестила ребенка подруги коллектива.

Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Цибульская рассказала, что произошло.

"Я верю, что классные события приходят в жизнь через вдохновение. Кажется, написала песню. Так соскучилась за этим состоянием", - написала Цибульская в сторис.

А до этого Оля рассказала о местах и людях, которые никогда не отпускают.

"Есть места и люди, которые никогда не отпускают, никуда не исчезают с твоей жизни. Сегодня я это почувствовала очень тонко", - написала Цибульская в сторис.

А до этого Оля поделилась своим эмоциональным состоянием, поделившись новым видео в своем блоге.

"Как ты?

Я качаю на эмоциональных качелях.

Обнимаюсь с теми, кого люблю и держусь на вере в ВСУ и чувстве юмора", - написала Оля под видео, которое опубликовала отдельным постом.

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