Як пише Politeka.net , Лілія Ребрик – успішна українська актриса театру та кіно, а також телеведуча. Зірка одружена з танцюристом Андрієм Диким, з яким познайомилася на "Танцях з зіками". Там пара зайняла друге місце і як Лілія зізнавалася, це дуже засмучує її чоловіка. У пари є двоє дітей – Поліна та Діана. Не забуває Ребрик і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
"Люблю ще за те, що можу по-новому відкривати собі українські міста.
Чому по-новому? Бо війна. Тому що все по-іншому. Ось, наприклад, сьогодні ми у Дніпрі.
Дніпро раніше для мене – найкрасивіша набережна, галасливе місто, люди, що посміхаються. Дніпро тепер – могутній звір, готовий кинутися в оборону будь-якої миті, незламні люди. Дніпро тепер - дірка в будинку, яка прошила наскрізь душу... Дніпро для мене - стоїть, живе, гуде, готовий до чогось", - написала Ребрик.
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Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Місто в якому я живу з 8 років, дуже специфічне місто. Як у нас кажуть "Це-Дніпро, дитинко!";
"Вітаю в моєму рідному місті) сьогодні сонячно, тепер зрозуміло чому))))";
"Краще місто на землі ... знаю ... тому що дуже далеко від нього ... починаєш цінувати в порівнянні ще більше ... Я обов'язково повернуся ... мій дорогий Дніпро !!!".
Нагадаємо, Лілія Ребрик розповіла про катування над собою, яке робить раз на місяць.
А ще Politeka повідомляла, що Ребрик розмовляла перед українцями про серйозні переживання .
Також Politeka писала, що Лілія Ребрик підкорила парним зимовим вбранням з красунями-дочками