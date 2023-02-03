Телеведущая Лилия Ребрик приехала в Днепр, после чего обратилась к украинцам в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - успешная украинская актриса театра и кино, а также телеведущая. Звезда замужем за танцором Андреем Диким, с которым познакомилась на "Танцях з зіками". Там пара заняла второе место и как Лилия признавалась, это очень расстраивает ее мужа. У пары есть двое детей - Полина и Диана. Не забывает Ребрик и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Люблю еще за то, что могу по-новому открывать для себя украинские города.

Почему по-новому? Потому что война. Потому что все по-другому. Вот, к примеру, сегодня мы в Днепре.

Днепр раньше для меня – самая красивая набережная, шумный город, улыбающиеся люди. Днепр теперь – могучий зверь, готовый броситься в оборону в любой момент, несгибаемые люди. Днепр теперь - дыра в доме, которая прошила насквозь душу... Днепр для меня - стоит, живет, гудит, готов к чему-нибудь", - написала Ребрик.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Город в котором я живу с 8 лет, очень специфический город. Как у нас говорят "Это-Днепр, детка!";

"Поздравляю в моем родном городе) сегодня солнечно, теперь понятно почему))))";

"Лучший город на земле....знаю..потому что очень далеко от него..начинаешь ценить в сравнении еще больше..Я обязательно вернусь...мой дорогой Днепр!!!".

Напомним, Лилия Ребрик рассказала о пытке над собой, которую совершает раз в месяц

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