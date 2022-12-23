Телеведущая Лилия Ребрик рассказала, какую совершает пытку раз в месяц, поделившись с украинцами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская телеведущая, актриса и Мастер спорта Украины по художественной гимнастике. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Лилия поделилась фото и рассказала, как пытает себя.

"Они там в своем Киеве замерзают без света, снег у них не чистят"

"Люди страдают от "киевского режима" – вы прочитали всего несколько басен авторства российской пропаганды.

Раз в месяц я как телевизионщик все же заставляю себя (еще можно назвать – издеваюсь над собой) и делаю мониторинг рос телеграмм каналов, чтобы знать, что там у них в головах.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы молодец, но то, что они говорят, не наденешь на голову вообще! На других планетах в другом мире своем";

"не тратим энергию на них!";

"наша страна даже сейчас живёт лучше чем страна агрессора".

Напомним, Ребрик рассказала об уникальной картине, которую продали для поддержку ВСУ

А еще Politeka сообщала, что Лилия Ребрик показала "пекельні борошна", с которыми столкнулась из-за отключений света

Также Politeka писала, что Ребрик поделилась праздничным рецептом имбирного печенья



