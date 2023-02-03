Як пише Politeka.net, Маша Полякова – 17-річна старша донька Олі Полякової, відомої співачки. Вона вже встигла піти стопами мами і зайнялася музикою. Маша зібрала молодіжну панк-рок гурту і навіть виступала із власними піснями. А минулого року Полякова-молодша закінчила школу і після цього вирушила на навчання до Лондона, де перебуває і зараз.
Не забуває Маша і про Тікток, де ділиться з українцями всім цікавим. А цього разу блогерка показала, яка в неї вада в зовнішності. Як виявилось, зірка не дуже задоволена виглядом носа збоку.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Класний ніс, носи з горбинкою це прямий дуже круто, хотіла б і собі такий";
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"Йопта, копія мами";
"У мене попереду теж норм, а збоку трохи не те";
"що більше звертаєш увагу на недоліки, тим більше йде головне";
"Це називається аристократичний профіль";
"Почитай в інтернеті що означає коли ніс трохи вниз. Це краще ніж курносий. Значить ти розумна";
"хаха, у мене гірше, але вже звикла якось";
"тому треба бути розумною. Вибору немає".
Нагадаємо, донька Полякової похвалилася розкішними видами ВНЗ у Лондоні, де навчається
А ще Politeka повідомляла, що 17-річна дочка Полякової показала свого бойфренда із Лондона, Оля відреагувала
Також Politeka повідомляла, що 17-річна дочка Полякової засвітилася на прогулянці зі своїм бойфрендом у Лондоні.