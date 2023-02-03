Донька Олі Полякової 17-річна Маша показала, яка вада у неї є у ​​зовнішності, поділившись з українцями.

Як пише Politeka.net, Маша Полякова – 17-річна старша донька Олі Полякової, відомої співачки. Вона вже встигла піти стопами мами і зайнялася музикою. Маша зібрала молодіжну панк-рок гурту і навіть виступала із власними піснями. А минулого року Полякова-молодша закінчила школу і після цього вирушила на навчання до Лондона, де перебуває і зараз.

Не забуває Маша і про Тікток, де ділиться з українцями всім цікавим. А цього разу блогерка показала, яка в неї вада в зовнішності. Як виявилось, зірка не дуже задоволена виглядом носа збоку.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Класний ніс, носи з горбинкою це прямий дуже круто, хотіла б і собі такий";

"Йопта, копія мами";

"У мене попереду теж норм, а збоку трохи не те";

"що більше звертаєш увагу на недоліки, тим більше йде головне";

"Це називається аристократичний профіль";

"Почитай в інтернеті що означає коли ніс трохи вниз. Це краще ніж курносий. Значить ти розумна";

"хаха, у мене гірше, але вже звикла якось";

"тому треба бути розумною. Вибору немає".

Нагадаємо, донька Полякової похвалилася розкішними видами ВНЗ у Лондоні, де навчається

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