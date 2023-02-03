Как пишет Politeka.net, Маша Полякова - 17-летняя старшая дочь Оли Поляковой, известной певицы. Она уже успела пойти по стопам мамы и занялась музыкой. Маша собрала молодежную панк-рок группы и даже выступала с собственными песнями. А в прошлом году Полякова-младшая закончила школу и после этого отправилась на учебу в Лондон, где находится и сейчас.
Не забывает Маша и о ТикТок, где делится с украинцами всем интересным. А в этот раз блогерка показала, какой у нее изъян во внешности. Как оказалось, звезда не очень довольна видом носа сбоку.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Классный нос, носы с горбинкой это прям очень круто, хотела бы и себе такой";
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"Йопта, копия мамы";
"У меня спереди тоже норм, а сбоку немного не то";
"чем больше обращаешь внимание на недостатки,тем больше уходит главное";
"Это называется аристократический профиль";
"Почитай в интернете что значит когда нос немного вниз.Это лучше чем курносый.Значит ты умная";
"хаха, у меня хуже, но уже привыкла как-то";
"поэтому надо быть разумной. Выбора нет".
Напомним, дочь Поляковой похвасталась роскошными видами ВУЗа в Лондоне, где учится
А еще Politeka сообщала, что 17-летняя дочь Поляковой показала своего бойфренда из Лондона, Оля отреагировала
Также Politeka сообщала, что 17-летняя дочь Поляковой засветилась на прогулке со своим бойфрендом в Лондоне