Дочь Оли Поляковой Маша, которой сейчас 17 лет, показала, как проводит время с бойфрендом Артуром в Лондоне, поделившись видео.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - популярная украинская певица, у которой есть двое дочерей - 11-летняя Алиса и 17-летняя Маша. Старшая дочь уже в начале марта отпразднует 18-летие. Сейчас Маша находится в Лондоне, куда отправилась на учебу в прошлом году. Дочь Поляковой уже успела пойти по стопам мамы и стала солисткой молодежной панк-рок группы.

Не забывает Маша и о ТикТок, где делится с фанатами многим интересным. А в этот раз дочь Поляковой показала, как проводит время со своим бойфрендом Артуром.

"Когда вы беженцы в Лондоне, но статус самой красивой нации нужно поддерживать", - написала Маша в видео.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Машуль, вы получили визу или нашли спонсора в Лондоне?";

"Ее парень топ";

"я не рабыня тебе какая-то, я украинка";

"Насмотреться не могу, как красиво";

"Я украинизирую топ";

"я хочу быть такой же уверенной как Маша в своем росте";

"Боже какая ты уже взрослая, еще немного назад маленькая была".

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