Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - популярная украинская певица, у которой есть двое дочерей - 11-летняя Алиса и 17-летняя Маша. Старшая дочь уже в начале марта отпразднует 18-летие. Сейчас Маша находится в Лондоне, куда отправилась на учебу в прошлом году. Дочь Поляковой уже успела пойти по стопам мамы и стала солисткой молодежной панк-рок группы.
Не забывает Маша и о ТикТок, где делится с фанатами многим интересным. А в этот раз дочь Поляковой показала, как проводит время со своим бойфрендом Артуром.
"Когда вы беженцы в Лондоне, но статус самой красивой нации нужно поддерживать", - написала Маша в видео.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
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"Машуль, вы получили визу или нашли спонсора в Лондоне?";
"Ее парень топ";
"я не рабыня тебе какая-то, я украинка";
"Насмотреться не могу, как красиво";
"Я украинизирую топ";
"я хочу быть такой же уверенной как Маша в своем росте";
"Боже какая ты уже взрослая, еще немного назад маленькая была".
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