Набридли звичайні оладки? А якщо спробувати зробити оладки з печінкою, які є неймовірно корисними, смачними та простими у приготуванні?
Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко показав рецепт печінкових оладок.
Печінку для страви можна обирати будь-яку, але найніжнішими вони будуть із курячої. Головним секретом вдалих, соковитих та ситних оладок з печінки є – цибуля. Ми її підсмажуємо до прозорості, а не додаємо сирою. Вона у страві не відчувається, але надає неймовірної ніжності та апетитності.
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- 700 г курячої печінки
- 3 ст. л. манки
- 1 цибулина
- 1 зубчик чеснока
- 1 год. л. Коріандр
- 2 яйця
- 150 мл олії (для смаження цибулі та котлет)
- сіль перець за смаком
1.Очистіть одну цибулину і поріжте великими кубиками. Зубчик часнику – дрібненько. Розігрійте сковороду із 2 ст. л. олії, покладіть в неї подрібнений цибульку і часник. І смажте до прозорості. Вимкніть плиту і залиште холонути.
2.Очистіть від плівок, судин та жиру 700 г курячої печінки. Додайте охолоджену цибулю з часником і перебийте в однорідну масу в чаші блендера.
3. Додати 2 яйця, 3 ст. л. манки, сіль та перець, мелений коріандр. Ще раз перебийте.
4. На розігріту сковороду з олією ложкою кладіть печінкову масу, формуючи печінкові оладки, і смажте до золотистого кольору з обох боків. Це приблизно по 3 хвилини з кожного боку.
5. Подавайте зі сметаною або смаженою цибулею. Але обов'язково гарячими. Так, просто і доступно можна приготувати смачну страву.
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