Євген Клопотенко дав маленьку пораду – подавайте оладки гарячими. Тільки так ви зможете відчути весь той смак, який ви маєте відчути. А він – чудовий!

Набридли звичайні оладки? А якщо спробувати зробити оладки з печінкою, які є неймовірно корисними, смачними та простими у приготуванні?

Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко показав рецепт печінкових оладок.

Печінку для страви можна обирати будь-яку, але найніжнішими вони будуть із курячої. Головним секретом вдалих, соковитих та ситних оладок з печінки є – цибуля. Ми її підсмажуємо до прозорості, а не додаємо сирою. Вона у страві не відчувається, але надає неймовірної ніжності та апетитності.

Інгрідієнти

700 г курячої печінки

3 ст. л. манки

1 цибулина

1 зубчик чеснока

1 год. л. Коріандр

2 яйця

150 мл олії (для смаження цибулі та котлет)

сіль перець за смаком

1.Очистіть одну цибулину і поріжте великими кубиками. Зубчик часнику – дрібненько. Розігрійте сковороду із 2 ст. л. олії, покладіть в неї подрібнений цибульку і часник. І смажте до прозорості. Вимкніть плиту і залиште холонути.

2.Очистіть від плівок, судин та жиру 700 г курячої печінки. Додайте охолоджену цибулю з часником і перебийте в однорідну масу в чаші блендера.

3. Додати 2 яйця, 3 ст. л. манки, сіль та перець, мелений коріандр. Ще раз перебийте.

4. На розігріту сковороду з олією ложкою кладіть печінкову масу, формуючи печінкові оладки, і смажте до золотистого кольору з обох боків. Це приблизно по 3 хвилини з кожного боку.

5. Подавайте зі сметаною або смаженою цибулею. Але обов'язково гарячими. Так, просто і доступно можна приготувати смачну страву.

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