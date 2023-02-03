Евгений Клопотенко дал маленький совет – подавайте оладьи горячими. Только так вы сможете почувствовать весь тот вкус, который вы должны почувствовать. А он – чудесный!

Надоели обычные оладьи? А если попробовать сделать оладьи с печенью, которые являются невероятно полезными, вкусными и простыми в приготовлении?

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт печеночных оладушек.

Печень для блюда можно выбирать любую, но нежнейшими они будут из куриной. Главным секретом удачных, сочных и сытных оладий из печени есть – лук. Мы его поджариваем до прозрачности, а не добавляем сырым. Он в блюде не чувствуется, но придает невероятную нежность и аппетитность.

ИНГРЕДИЕНТЫ

700 г куриной печени

3 ст. л. манки

1 луковица

1 зубчик чеснока

1 ч. л. кориандра

2 яйца

150 мл масла (для жарки лука и котлет)

соль перец по вкусу

1.Очистите одну луковицу и порежьте большими кубиками. Зубчик чеснока – меленько. Разогрейте сковороду из 2 ст. л. масла, положите в нее измельченный лучок и чеснок. И жарьте до прозрачности. Выключите плиту и оставьте остывать.

2.Очистите от пленок, сосудов и жира 700 г куриной печени. Добавьте охлажденный лук с чесноком и перебейте в однородную массу в чаше блендера.

3. Доабвте 2 яйца, 3 ст. л. манки, соль и перец, молотый кориандр. Еще раз перебейте.

4. На разогретую сковороду с маслом ложкой кладите печеночную массу, формируя печеночные оладьи, и жарьте до золотистого цвета с обеих сторон. Это примерно по 3 минуты с каждой стороны.

5. Подавайте со сметаным или жареным луком. Но обязательно горячими. Так, просто и доступно можно приготовить вкусное блюдо.

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