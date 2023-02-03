Колишні колеги Світлани Тарабарової, Регіна Тодоренко, Олена Виноградова та Аліна Осторовська, зараз проживають в Росії і не коментують геноцид українців.

Українській співачці Світлані Тарабарової , після участі у популярному талант-шоу "Фабрика зірок-2", у 2008 році надійшла пропозиція від Наталії Могилевської стати однією із солісток гурту "Real O".

Її колишні колеги, Регіна Тодоренко, Олена Виноградова та Аліна Осторовська, зараз проживають в Росії і не коментують геноцид українців. Тарабарова в інтерв'ю Аліні Доротюк для YouTube-каналу висловилася про них.

За словами артистки, їй шкода всіх, хто зрадив рідну країну, адже вони, в тому числі, зрадили себе – власні принципи та совість.

"Мені їх шкода. Це люди, які не відчувають, що в цьому житті є сенс, за що треба боротися. Гроші? Я так розумію, що вони обирають гроші. Іншого пояснення я не маю", – почала співачка.

Як зазначила Доротюк, багато хто "прикривається" сім'єю, мовляв у Москві у них є чоловік та діти. При цьому Світлана Тарабарова переконана, що це лише відмазки, і є багато прикладів, коли сім'ї кидали все і виїжджали з росії, оскільки не могли підтримувати країну-терористку.

"Як ти можеш виховувати дитину, якщо в потрібний момент ти не підтримала своїх людей, не стала на бік справедливості? Якщо їм спокійно спиться, то ок. Ми і без них впораємося, ми вистоємо, житимемо в класній країні. Класній країні, незважаючи на ракети та обстріли. Нас не зломити. Після перемоги ми все відбудуємо... Ми почали цінувати своє, на жаль, такою ціною. А тих – мені шкода”, – прокоментувала Світлана Тарабарова.

Нагадаємо, Тарабарова чесно розповіла про труднощі та заявила, чому їхня родина втратить будинок.

Як повідомляла Politeka, Тарабарова відмовилася критикувати подругу Тодоренко через її мовчання.

Також Politeka писала, що Тарабарова у сльозах розповіла, чому змушена продати свій будинок.