Бывшие коллеги Светланы Тарабаровой, Регина Тодоренко, Елена Виноградова и Алина Осторовская, на данный момент проживают в рф и никак не комментируют геноцид украинцев.

Украинской певице Светлане Тарабаровой, после участия в популярном талант-шоу "Фабрика звезд-2", в 2008 году поступило предложение от Натальи Могилевской стать одной из солисток группы "Real O".

Ее бывшие коллеги, Регина Тодоренко, Елена Виноградова и Алина Осторовская, на данный момент проживают в рф и никак не комментируют геноцид украинцев. Тарабарова в интервью Алине Доротюк для YouTube-канала высказалась о них.

По словам артистки, ей жаль всех, кто предал родную страну, ведь они, в том числе, предали и себя – собственные принципы и совесть.

"Мне их жаль. Это люди, которые не чувствуют, что в этой жизни есть смыслом, за что нужно бороться. Деньги? Я так понимаю, что они выбирают деньги. Другого объяснения у меня нет", – начала певица.

Как отметила Доротюк, многие "прикрываются" семьей, мол в Москве у них есть муж и дети. При этом Светлана Тарабарова убеждена, что это лишь отмазки, и есть много примеров, когда семьи бросали все и уезжали из рф, поскольку не могли поддерживать страну-террористку.

"Как ты можешь воспитывать ребенка, если в нужный момент ты не поддержала своих людей, не стала на сторону справедливости? Если им спокойно спиться, то ок. Мы и без них справимся, мы выстоим, будем жить в классной стране. Мы уже живем в классной стране, несмотря на ракеты и обстрелы. Нас не сломить. После победы мы все отстроим... Мы начали ценить свое, к сожалению, такой ценой. А тех – мне жаль", – прокомментировала Светлана Тарабарова.

Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.

Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.

Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.