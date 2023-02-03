Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про неприємну ситуацію і попередила українців про наклеп, який поширився на просторах Інтернету. Подробицями знаменитість вирішила поділитися на своїй сторінці в Інстаграм-Сторіз.
Зокрема, нещодавно блогерка Даша Квіткова дала телеведучій інтерв'ю. Шахраї вирішили його використати та почали втюхувати українцям засіб для схуднення, який нібито порадила Даша в інтерв'ю для Маші Єфросініної.
Телеведуча показала скрін псевдо-реклами та попередила українців.
"Не ведіться. Це фейк. А ось, що справді проблема - це захистити свій контент від віртуальних покидьків! Вже кілька тижнів шматочок мого інтерв'ю з Квітковою перероблено в рекламу лайнопрепарату і стоїть на просуванні у всіх соцмережах", - зазначила знаменитість.
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Варто зазначити, що Маша Єфросиніна після повномасштабного вторгнення росії в Україну розповідала правду про російську агресію як на своїй сторінці в Instagram, так і в інтерв'ю світовим ЗМІ.
У грудні 2022 року ведуча говорила, що її обліковий запис було заблоковано через скарги ботів на її пости про російську агресію проти України.
Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.
Також Politeka писала, Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.