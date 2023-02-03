Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала о неприятной ситуации и предупредила украинцев о клевете, которая распространилась на просторах Интернета. Подробностями знаменитость решила поделиться на своей странице в Инстаграм-Сториз.
В частности, недавно блогер Даша Квиткова дала телеведущей интервью. Мошенники решили его использовать и начали втюхивать украинцам средство для похудения, которое якобы посоветовала Даша в интеврью для Маши Ефросининой.
Телеведущая показала скрин псевдо-рекламы и предупредила украинцев.
"Не ведитесь. Это фейк. А вот, что действительно проблема - это защитить свой контент от виртуальных подонков! Уже несколько недель кусочек моего интервью с Квитковой переделано в рекламу дерьмопрепарата и стоит на продвижении во всех соцсетях", - отметила знаменитость.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Выпрыгнула из окна класса: в школе на Одесчине произошло серьезное ЧП
Получил повестку, но от мобилизации отказался: 52-летнего мужчину будут судить на Одесчине
Любопытный нюанс заметили на фото обыска у Коломойского: "Сценариста на мыло"
"Прощай, королева": ушла из жизни знаменитая актриса-красавица, без мамы остались трое детей
Стоит отметить, что Маша Ефросинина после полномасштабного вторжения рф в Украину рассказывала правду о российской агрессии как на своей странице в Instagram, так и в интервью мировым СМИ.
В декабре 2022 года ведущая говорила, что ее аккаунт был заблокирован из-за жалоб ботов на ее посты о российской агрессии против Украины.
Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.
Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.
Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.