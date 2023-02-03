Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала о неприятной ситуации и предупредила украинцев о клевете, которая распространилась на просторах Интернета. Подробностями знаменитость решила поделиться на своей странице в Инстаграм-Сториз.

В частности, недавно блогер Даша Квиткова дала телеведущей интервью. Мошенники решили его использовать и начали втюхивать украинцам средство для похудения, которое якобы посоветовала Даша в интеврью для Маши Ефросининой.

Телеведущая показала скрин псевдо-рекламы и предупредила украинцев.

"Не ведитесь. Это фейк. А вот, что действительно проблема - это защитить свой контент от виртуальных подонков! Уже несколько недель кусочек моего интервью с Квитковой переделано в рекламу дерьмопрепарата и стоит на продвижении во всех соцсетях", - отметила знаменитость.

Стоит отметить, что Маша Ефросинина после полномасштабного вторжения рф в Украину рассказывала правду о российской агрессии как на своей странице в Instagram, так и в интервью мировым СМИ.

В декабре 2022 года ведущая говорила, что ее аккаунт был заблокирован из-за жалоб ботов на ее посты о российской агрессии против Украины.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.