Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала нове фото у незвичайному образі напередодні прем'єри нового хіта.

Як видно, на новій чорно-білій фотографії Світлану знято, сидячи на стільці з широко розставленими ногами. Перед камерою вона з'явилася в образі зі свого нового кліпу на україномовну пісню – на ній сорочка та штани широкого крою, а зверху накинула пухнасту шубу. Її волосся розпущене і строго зачесане назад, а на обличчі модні окуляри.

У підписі до публікації Лобода розповіла про дату прем'єри нової пісні, а шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Прекрасна".

"Ми дуже-дуже чекаємо. Впевнені, що це буде хіт".

"А куди вийде пісня, де можна подивитися? Міні-версія вогонь".

"Дякую, Лобода".

"Я той шматочок уже переслухала".

"Думаю, що це буде нереально круто, тож точно хіт, а потім ще й альбом".

"Світлано, ми дуже чекаємо на мир і ваші концерти на рідній землі".

"Крута, на стилі".

"Це прекрасно".

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